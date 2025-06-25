2019 yılında sanatçı Kuntay Evren ile nikâh masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, 2022'de de oğlu Milan'ı kucağına almıştı.

Uzun zamandır bir projede yer almayan Zenginer, sosyal medya üzerinden içerik üretip fenomen haline geldi.

Önceki gün bir etkinlikle görüntülenen Fulya Zenginer'e bir projede yer alıp almayacağı soruldu.

"Ekranlara dönmüyorum. Milan'la çok güzel bir hayatım var bunu bozmak istemiyorum. Oyunculukla ilgili içimde ateşim de yok" diyen Zenginer "Ne olursa ekrana dönersiniz?" sorusu üzerine önce "Dönmem" dedi, sonra "Anca Milan bana 'Anne bir şeyler oyna, seni izleyeceğim' o zaman" ifadesini kullandı.