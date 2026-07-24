"Küçük Kadınlar" ve "Benim İçin Üzülme" dizileriyle tanınan oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmaya devam ediyor. Son paylaşımına gelen bir kilo yorumu ise ünlü oyuncunun tepkisine neden oldu.

AİLE MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Fulya Zenginer, özel hayatına dair paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde evlilik yıl dönümünü duygusal bir mesajla kutlamış ve ailesiyle yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşmıştı.

Zenginer, paylaşımında "Altıncı evlilik yıl dönümümüz 2+6. Senemiz. Çok severek, çok gülerek, yer yer kavga ederek, yan yana ağlayarak, sırt sırta çalışarak geçen 8 sene. Ailemiz için binlerce kez şükür" ifadelerine yer vermişti.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun pasta üflediği anları paylaştığı fotoğraflar takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, bazı yorumlar ise dikkat çekti.

"KİLO ALMIŞSIN" YORUMUNA KAYITSIZ KALMADI

Takipçilerinden birinin fotoğrafın altına yaptığı "Ne kadar kilo almışsın" yorumu, Fulya Zenginer'in tepkisini çekti. Oyuncu, kendisine yöneltilen yoruma verdiği cevapla beden algısı konusunda dikkat çeken bir mesaj verdi.

"HERKES ZAYIF OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Fulya Zenginer, yorumuna şu sözlerle karşılık verdi:

"Kilomdan çok memnunum. Hedefim zayıf olmak değil, herkes zayıf olmak zorunda değil. Fit ve sağlıklı olmak istiyorum ama zayıf değil. Ben yemek yemeyi seviyorum."