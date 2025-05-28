'Küçük Kadınlar' dizisiyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme video çekerken yakalanmıştı. Panik olan oyuncunun Instagram'da paylaştığı videoda sarsıntının şiddeti net bir şekilde görülürken, Fulya Zenginer hemen oğlu Milan'ın yanına koşmuştu. Zenginer, "Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki. Hepimize geçmiş olsun" demişti.

"KENDİNİ DE ÜZDÜ BİZİ DE"

Fulya Zenginer şimdi ise kaza haberiyle gündeme geldi. Zenginer, arkadan çarpan bir aracın neden olduğu ufak bir trafik kazası geçirdi. Aracın direksiyonunda eşi Kuntay Tarık Evren vardı.

Zenginer "Ağabey sabah sabah kendini de üzdü bizi de. Bu arada ben tam video çekecektim (arabayı Kuntay kullanıyordu) komik değil ama denk gelseydi biraz trajikomik olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"ADIM ÇIKACAKTI"

Ardından bir video paylaşan oyuncu "Cana geleceğine mala gelsin. Allah'a şükür hiçbirimizde bir şey yok. Ne çarpan abimizde ne bizde. Fakat adım çıkacaktı arkadaşlar. 'Her video çektiğinde bir olay oluyor' diyeceklerdi" diye konuştu.