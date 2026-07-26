Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından kamuoyunda yankı uyandıran açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Fatih Altaylı'nın programına katılan Funda Arar hem Ahbap Derneği'ne neden bağış yapmadığını anlattı hem de Haluk Levent hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AHBAP'A BİR KURUŞ BİLE PARA YATIRMADIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürerken Funda Arar'ın açıklamaları gündem oldu.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Arar, deprem döneminde yardımlarını dernek üzerinden yapmadığını belirterek, "Ahbap Derneği'ne bir kuruş bile para yatırmadım" dedi.

"GEÇMİŞİ VE HİKÂYESİ BİLİNEN BİR İSİMDİ"

Haluk Levent'e güvenmediğini söyleyen Arar, şu ifadeleri kullandı:

"Yardımlarımı kendim yaptım. Geçmişi ve hikâyesi bilinen bir isimdi. Camiada da hakkında konuşulanları bildiğimiz için bana çok inandırıcı gelmemişti. Sonra yardımları görünce, 'Acaba düzeldi mi?' diye düşündüm."

"BU DA YAPILMAZ DİYE DÜŞÜNÜYOR İNSAN"

Funda Arar, açıklamalarının devamında yaşadığı hayal kırıklığını da dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, "Bu kadar insan para yatırıyor, herhalde böyle bir şeye cesaret edilmez dedim. 6 Şubat depremlerinin ardından bu kadar insan mağdur durumdayken bu da yapılmaz diye düşünüyor insan. Çok yazık." ifadelerini kullandı.