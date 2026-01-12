Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen Furkan Bölükbaşı hakkında yeni karar verildi.
"Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra iki aydır tutuklu bulunan Furkan Bölükbaşı hakkında yeni karar verildi.
Tahliye haberini Bölükbaşı'nın kız arkadaşı olduğu belirtilen Nisa Çaydan duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Bölükbaşı 10 Kasım'da, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" şeklinde paylaşım yapmış, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.
Bölükbaşı'nın 1961'de idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes üzerinden örnek vermesi sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirmişti.
Bölükbaşı, Erdoğan'ı 'tehdit' ettiği iddiasıyla gelen tepkiler üzerine de paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen 'AKP'li trol' Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı vermişti.
Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece 11 Kasım'da tutuklanmıştı.