2002 yılında yayınlanmaya başlayan ve Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında giren Çocuklar Duymasın dizisinde uzun yıllar yer alan oyuncu ve şarkıcı Furkan Kızılay, bir süredir birliktelik yaşadığı Tutku Yılmaz ile evlendi.
34 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Yılmaz'a Paris'te evlenme teklifi etmiş, söz konusu görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE NİŞANLANMIŞTI
Furkan Kızılay, geçtiğimiz günlerde nişanlanmış, nişan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı. Kızılay, paylaşımına "Sonsuza kadar" notunu düşmüştü.
BU AKŞAM DÜNYAEVİNE GİRDİ
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz, uzun soluklu ilişkilerini resmiyete taşıyarak 1 Haziran’da evlendi.