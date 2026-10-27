“Çocuklar Duymasın” dizisinin Havuç’u Furkan Kızılay, Sakarya’da trafik kazası geçirdi. Eşiyle birlikte Sapanca’ya yerleşen oyuncu, otomobiliyle ilerlediği sırada bir motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından Kızılay’ın yaralı motosiklet sürücüsüne yardım ettiği öğrenildi.
“İYİ MİSİN, KORKMA”
Çarpışmanın ardından hemen aracından inen Furkan Kızılay, hafif sıyrıkları olduğu belirtilen motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar gencin yanında kalan oyuncunun, “İyi misin?, korkma, merak etme” diyerek sürücüyü sakinleştirmeye çalıştığı belirtildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.