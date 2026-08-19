Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Adana başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı bildirildi.

Furkan Vakfı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Furkan Hareketi'ne yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda hareket mensubunun evine polis tarafından baskın düzenlendiği ve adreslerde arama yapıldığı ifade edildi.

Alparslan Kuytul'un avukatı da gözaltına alındı

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Alparslan Kuytul'un avukatı Bilal İpek'in de bulunduğu belirtildi.

Furkan Vakfı'nın açıklamasında, operasyonun Adana'nın yanı sıra birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Furkan Vakfı'na daha önce de operasyon düzenlenmişti

Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul'a yönelik daha önce de operasyon gerçekleştirilmişti.

30 Ocak 2018'de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Elazığ ve Niğde'de vakfın merkezi ile yöneticilerin evlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Kuytul ve 4 kişi, yürütülen soruşturma kapsamında 9 Şubat 2018'de tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Kuytul, 24 Ocak 2019'da tahliye edilmiş ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Kuytul, daha sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "terör örgütü propagandası" suçlamalarıyla yürütülen ayrı davada 2020 yılında beraat etmişti.

Alparslan Kuytul 2022'de yeniden tutuklanmıştı

Alparslan Kuytul, Mayıs 2022'de iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Kuytul, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Dosya kapsamında tutuklu yargılanan Kuytul, Haziran 2023'te mahkeme tarafından tahliye edilmişti.

Kuytul, duruşmadaki savunmasında kaçırma olayıyla ilgisinin bulunmadığını ve kimseye bu yönde bir talimat vermediğini ifade etmişti.

Alparslan Kuytul kimdir?

Alparslan Kuytul, 1965 yılında Adana’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamlayan Kuytul, üniversitede mühendislik eğitimi aldı.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kuytul, mühendislik eğitiminin ardından Mısır’a gitti.

Kuytul, 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü’nde eğitim gördü.

1988 yılında Kardeşler Kitabevi’ni kuran Alparslan Kuytul, yayıncılık ve eğitim alanındaki faaliyetlerini sürdürdü. 1994 yılında ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurdu. Vakfın öne çıkan isimleri arasında eşi Semra Kuytul da yer aldı.

Semra Kuytul kimdir?

Semra Kuytul, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un eşidir. 1980 yılında Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dünyaya gelen Kuytul, aslen Adanalıdır.

İlköğrenimini Adana Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda tamamlayan Semra Kuytul, daha sonraki eğitimini özel dersler ve çeşitli eğitim programlarıyla sürdürdü. Arapça, fıkıh, tefsir, hadis ve akaid gibi alanlarda eğitim aldı.

1998 yılında Alparslan Kuytul’un derslerine katılmaya başlayan Semra Kuytul, 2002 yılının Haziran ayında Kuytul ile evlendi. Çiftin 5 çocuğu bulunuyor.