Furkan Vakfı'na yönelik son operasyon, vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla yeniden gündeme geldi.

Adana başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen operasyonun ardından Furkan Vakfı'nın yapısı, faaliyetleri ve kurucusu Alparslan Kuytul hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Furkan Vakfı nedir, nasıl kuruldu ve hangi faaliyetleri yürütüyor?

Furkan hareketi nedir?

Furkan Hareketi, Alparslan Kuytul liderliğinde 1981’de “Allah’ın dünyasında Allah’ın dediği olmalı!” sloganıyla yola çıkarak Kur’an ve Sünnet çizgisinde Tevhid davasını tüm insanlığa duyurmak ve İslam Medeniyeti’ni inşâ etmek amacıyla Türkiye’nin Adana ilinde doğdu.

Furkan Vakfı ne zaman kuruldu?

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı, 1994 yılında Alparslan Kuytul tarafından kuruldu. Vakıf, eğitim ve dini faaliyetler yürüttüğünü belirtiyor. Furkan Hareketi adıyla da anılan oluşumun faaliyetlerinin merkezinde Kur'an ve Sünnet anlayışının bulunduğu ifade ediliyor.

Alparslan Kuytul, 1965 yılında Adana'nın Karataş ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Mısır'a giden Kuytul, 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim aldı.

Kuytul, geçmişte yaptığı açıklamalarda kendisinin Hanefi mezhebine mensup olduğunu ve Selefi olmadığını ifade etti. Furkan Vakfı'nın belirli bir fıkhi mezhebe bağlılığı konusunda ise farklı kaynaklarda farklı tanımlamalar yer alıyor.

Vakfın internet üzerinden yayın yapan TV Furkan adlı bir kanalı ve Furkan Nesli adlı dergisi bulunuyor. Furkan Nesli dergisinin 2011 yılından bu yana yayımlandığı belirtiliyor.

Furkan ismi nereden geliyor?

Furkan Vakfı'nın kendi açıklamalarına göre kuruluşun amacı, dini eğitim ve faaliyetler yürütmek ve İslami değerlere dayalı bir toplum anlayışını yaygınlaştırmak olarak ifade ediliyor.

"Furkan" kelimesi ise Kur'an'da hak ile batılı veya doğru ile yanlışı birbirinden ayıran anlamında kullanılıyor. Vakıf ve hareketin adını da bu kelimeden aldığı belirtiliyor.