Furkancılar operasyonunda yeni detaylar: Bilgisayar kasaları ve hard diskler kaçırılmış
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yürütülen Furkancılara yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında, bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yürütülen Furkancılara yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında, bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.
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