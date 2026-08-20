Geçtiğimiz hafta Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı 'Süleymancılar' cemaatine yönelik operasyonun ardından dün sabah şafak operasyonu ile Adana merkezli Furkancılar Vakfı'nın yöneticileri gözaltına alındı.



6 ilde ve 49 adreste düzenlenen aramalarda 32 kişi gözaltına alınırken, ayrıca Furkan Vakfı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şirkete kayyum atandı.



Kayyum atanan şirketler arasında, Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan 'Levent Börek' adlı ünlü börekçinin olması ise dikkat çekmişti. Söz konusu haberin gündem olmasının ardından yaşananlara ilişkin şirketten açıklama geldi.



İSİM BENZERLİĞİNİN MAĞDURU OLDULAR



Levent Börek tarafından yapılan açıklamada, kayyum atanan şirketin kendilerinden bağımsız bir şirket olduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

Şirketin sosyal medya hesaplarından yayınladığı açıklaması şöyle:

“19 Ağustos 2026 tarihinde çeşitli basın-yayın organlarında yer alan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında yürüttüğü operasyona ilişkin haberlerde, ‘Levent Börek’e kayyum atandığına ve ‘Levent Börek’ markasıyla kamuoyunda özdeşleştirilen ifadelere yer verilmiş olması üzerine, konunun tarafımızca netleştirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Söz konusu haberlerde adı geçen ve hakkında kayyum atama kararı verilen şirket, ‘MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ unvanlı, Adana merkezli bir şirkettir.

Bu şirket; ‘Levent Börek’ markasının gerçek ve tescilli sahibi olan LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş.’den ayrı ve bağımsız bir tüzel kişi olup, bu iki şirket arasında ortaklık yapısı ve yönetim organizasyonu açısından herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır.

‘Levent Börek’ markasının sahibi sıfatını haiz LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş.’nin söz konusu soruşturmayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı konusunda bilgilendiriyoruz.”