Roma ve İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti dün İstanbul’a geldi. Efsane futbol adamını Fenerbahçe’nin kurmayları karşıladı. Totti’nin Fenerbahçe’de futbol aklı olarak görev yapacağı bildirildi. Başkan Aziz Yıldırım’ın milli ara ve devre arasında büyük bir operasyon yapması bekleniyor.

Totti, 2017’de futbolu bıraktıktan sonra Roma’da yönetici oldu ama kulüp kararlarında aktif bir rol almasına izin verilmediği için 2019’da istifa etti. CT10 adında bir spor danışmanlığı ve oyuncu menajerlik ajansı kurdu. Totti ayrıca It Scouting şirketini de kurdu ve dünya çapında genç futbolcuları izliyor.