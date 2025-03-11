Zonguldak'ın Devrek ilçesi Yeni Mahalle Ankara Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında Talip Tavşan'ın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından duman tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak, dumandan etkilenen Tavşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talip Tavşan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.