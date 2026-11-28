Polonya 3. Ligi'nde Stal Stalowa Wola ile Legia Varşova II arasında oynanan karşılaşma, elektrikli scooter ile sahaya giren bir taraftar nedeniyle kesintiye uğradı. Ev sahibi Stal Stalowa Wola'nın 3-2 önde olduğu mücadelenin 90. dakikasında sahaya giren taraftar, scooter ile saha içinde ilerledi. Bunun üzerine maçın hakemi oyunu durdurdu. Güvenlik görevlileri, taraftarı durdurmak için peşine düştü. Saha içindeki kovalamaca yayın görüntülerine de yansıdı. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Maçın kendisi beklenmedik bir geri dönüşle sona erdi:Stal Stalowa Wola, Legia Varşova II karşısında 0-2 geriden gelerek 3-2 kazandı.

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