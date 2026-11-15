Ünlü futbolcular, Buse Naz ve Neşet Aksu'nun mutlu gününde buluştu. Bir dönem İstanbul Süper Amatör Lig'de mücadele eden bir takımda Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapan Neşet Aksu'nun düğününe çok sayıda futbolcu katıldı.

Dorukhan Toköz, Caner Erkin, Cenk Tosun, Necip Uysal, Atınç Nukan ve Mustafa Pektemek'in de aralarında bulunduğu davetliler, gecede doyasıya eğlendi.

FUTBOLCULARIN DANSLARI GECEYE DAMGA VURDU

Düğünde gelin ve damadın dansından çok futbolcuların eğlenceli anları konuşuldu. Özellikle Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün çılgın dansları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CANER ERKİN VE DORUKHAN TOKÖZ'DEN EĞLENCELİ POZ

Gecenin çok konuşulan anlarından biri de Caner Erkin ve Dorukhan Toköz'ün esprili pozları oldu.

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, ikilinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Çok seviyorsunuz birbirinizi, anladık tamam" notunu düştü.