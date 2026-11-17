Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Futbol Club Ezeiza formasıyla altyapı maçına çıkan 16 yaşındaki Abel Nunez, karşılaşma sırasında başına aldığı şiddetli darbenin ardından hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan genç futbolcu, acil müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Kulübü, ilk açıklamasında durumunun ciddi olduğunu bildirdi ve Nunez için dua çağrısı yaptı. Genç oyuncu, cerrahi müdahalelere rağmen pazar günü kurtarılamadı.

'SONUÇLAR DEĞİL, ACI BİRLEŞTİRİR'

Nunez'in ölümünü Futbol Club Ezeiza ile Arjantin Futbol Federasyonu'na (AFA) bağlı futsal ekibi Nueva Estrella doğruladı. Ezeiza yönetimi, ölüm haberini “kulübün bugüne dek ilettiği en zor haber” sözleriyle duyurdu. Yönetim, taziye mesajında ailenin yaşadığı acı karşısında futbolun ikinci planda kaldığını belirtti.

Nueva Estrella ise pazartesi gününe kadar tüm sportif programını durdurma kararı aldı. Kulübün paylaşımında, “Bugün sonuçlar değil, acı birleştirir” denilerek Nunez'in ailesi ve sevenleriyle dayanışma çağrısı yapıldı.

İspanya'da da kısa süre önce Tenerife forması giyen Jesus De Miguel, sahada geçirdiği kaza ve aldığı darbenin ardından yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.