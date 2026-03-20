Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kars 36 Spor’un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin açtığı ateşle ağır yaralanan 20 yaşındaki Kundakçı, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÜNLÜ İSİM GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu. Çalışmaların devamında konuyla bağlantılı olduğu öne sürülen Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.