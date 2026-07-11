Güney Afrika futbol camiası, 25 yaşındaki milli yıldızının ölümüyle sarsıldı. Güney Afrika ve Mamelodi Sundowns FC orta saha oyuncusu Jayden Adams, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan döndükten birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

25 yaşındaki yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına ilk 2 maça 11'de başlamış ve 3 karşılaşmada görev almıştı. Cumartesi günü kulübünün sezon öncesi Avrupa turuna katılmak üzere takıma katılacak Jayden Adams, hayata gözlerini yumdu. Ülkenin en parlak yeteneklerinden biri olarak kabul edilen orta saha oyuncusu, son iki sezonda itibarını önemli ölçüde artırdı ve bu da Dünya Kupası'nda milli takıma seçilmesiyle sonuçlandı.

Ölüm nedeniyle ilgili detaylar henüz doğrulanmamış olsa da, haber oyuncunun yakın çevresi tarafından doğrulandı. Ölüm sebebi henüz resmen açıklanmadı ancak oyuncunun depresyon nedeniyle evinde intihar ettiği iddia edildi..

Güney Afrika Futbol Oyuncuları Birliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "SAFPU, Mamelodi Sundowns ve Bafana Bafana orta saha oyuncusu Jayden Adams'ın zamansız vefatı nedeniyle yıkıldı. Jayden, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika'yı yeni temsil etmiş, ulusun umutlarını gurur, cesaret ve ayrıcalıkla taşıyordu. Onun vefatı ailesi, takım arkadaşları, kulüpleri, futbol camiası ve genel olarak ülkesi için ölçülemez bir kayıp. Adams ailesine, Mamelodi Sundowns, Stellenbosch FC, Bafana Bafana ve hayatına dokunduğu herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz."