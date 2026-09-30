Bulgaristan ligi takımlarından Botev Plovdiv'in başkanı Iliyan Filipov, başından vurulmuş halde bulundu. Bulgar basını, Filipov'un başından vurulduğu anı gösteren güvenlik kamerası görüntüsünü yayımladı.
Bulgaristan polisi, 57 yaşındaki Filipov'un, Plovdiv'deki evinin yakınında başından vurulmuş halde bulunduğunu açıkladı. Filipov'un cenazesi, Plovdiv'deki bir morgda tutuluyor.
Botev Plovdiv kulübü, Filipov'un ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bulgaristan'ın en büyük futbol kulüplerinden birinin başkanı olan Iliyan Filipov'u kaybettik" açıklamasını yaptı.