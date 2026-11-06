Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, dün yaptığı açıklamada milli takım kariyerini sona erdirdiğini duyurarak Messi ve Neymar'ın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında milli takıma veda eden üçüncü yıldız oyuncu oldu. Dünya futbolunun efsanelerinden Ronaldo 41, Messi 39, Neymar ise 34 yaşında milli takım kariyerlerini sona erdirdi.

KULÜP TAKIMLARINDA DEVAM

Milli takımlarına veda eden bu üç futbolcu, kulüp takımlarındaki kariyerlerini sürdürüyor. Messi, ABD ekiplerinden Inter Miami'de oynarken Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da, Neymar ise Brezilya kulübü Santos'ta forma giymeye devam ediyor.