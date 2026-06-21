Futbol sahalarındaki yeteneğiyle milyonların hayranlığını kazanan Ronaldinho, bu kez müzik dünyasındaki hamlesiyle gündeme geldi. Brezilyalı yıldız, hazırladığı yeni albümü "Camisa 10" ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dünya çapında ses getiren projede Türkiye'den de önemli bir isim yer aldı. Türk DJ ve prodüktör Serhat Durmuş'un imzasını taşıyan "Black Desert" adlı parça, Ronaldinho'nun albümünde kendine yer buldu.

18 ÜLKEDEN SANATÇI AYNI ALBÜMDE

Müzik ve spor dünyasını bir araya getiren "Camisa 10" albümünde birçok uluslararası sanatçı bulunuyor. Sean Paul, Pitbull ve Jonas Blue gibi dünyaca tanınan isimlerin de yer aldığı projeye 18 farklı ülkeden sanatçılar katkı sundu.

Serhat Durmuş ise albümde Türkiye'yi temsil eden tek isim olarak dikkat çekti.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Ronaldinho ile aynı projede yer almanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Serhat Durmuş, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Futbolun yaşayan efsanelerinden Ronaldinho ile aynı projede yer almak benim için büyük bir onur. Müzik aracılığıyla ülkemizi global platformlarda temsil etmekten dolayı son derece mutlu ve gururluyum."