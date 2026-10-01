Spor yazarı Uğur Meleke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Meleke, TFF başkanlığı için adaylığını açıkladı. Uğur Meleke, TFF başkanlığına aday olduğunu açıklarken, hayata geçirmek istediği projeleri de kamuoyuyla paylaştı. ALTYAPI İÇİN ADIM ATILACAK Meleke'nin TFF başkanlığı için öne çıkan projeleri arasında, futbolun altyapı ve gelişim alanlarında yapılacak yenilikler yer alıyor. Ayrıca, futbolun daha geniş kitlelere ulaşması ve profesyonelleşmesi için çeşitli adımlar atmayı planlıyor. Meleke'nin vaatleri şu şekilde: 1-) TFF YÖNETİM KURULU YAPISI DEĞİŞMELİ 2-) MEVCUT MHK MODELİ TARİHE GÖMÜLMELİ 3-) VAR ODASI DENETİME AÇILMALI 4-) YAYINCI KURULUŞ DA DENETİME AÇILMALI 5-) STATLAR MEDENİ STANDARTLARA KAVUŞMALI 6-) HAVUZ DAĞILIMI YENİLENMELİ 7-) LİG TAKVİMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ 8-) MAÇ KADROLARI 23 KİŞİ OLMALI 9-) YABANCI SINIRI TARİHE GÖMÜLMELİ 10-) DÖRT YILIN SONUNDA GÖREVİ BIRAKACAĞIM

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