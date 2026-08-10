İstanbul Beyoğlu’nda futbol eğitimi alan 6 çocuğun, futbol eğitmeni tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

Bir çocuğun ailesine gösterdiği mesajlarla başlayan soruşturma sonucunda futbol hocası Hüseyin E., 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SOYUNMA ODASINDA İSTİSMAR İDDİASI

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’ndeki bir spor salonunda futbol eğitimi alan 14 yaşındaki Ayaz Y.’nin, futbol hocası Hüseyin E. tarafından soyunma odasında istismara maruz bırakıldığı öne sürüldü.

Şüphelinin çocuğa yönelik temaslarını artırdığı ve sosyal medya üzerinden de uygunsuz mesajlar gönderdiği belirtildi.

MESAJLAR AİLEYE GÖSTERİLDİ

Hüseyin E.’nin sosyal medya üzerinden Ayaz Y.’ye uygunsuz içerikli mesajlar göndermesinin ardından çocuk, mesajları ailesine gösterdi. Ailenin şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

5 MAĞDUR DAHA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın genişletilmesiyle Hüseyin E.’nin benzer eylemlerde bulunduğu 5 çocuğun daha olduğu belirlendi. 12 ile 15 yaş arasındaki 5 çocuğun da şüpheli hakkında benzer iddialarda bulunduğu ortaya çıktı.

22 YIL HAPİS CEZASI

Sabah'ta yer alan habere göre, Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, mağdurların ifadelerinin tutarlı olduğu ve elde edilen delillerin dava açılması için yeterli bulunduğu belirtildi.

Hüseyin E. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından dava açıldı.

Yargılama sonucunda sanık Hüseyin E., 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.