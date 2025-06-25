İtalya’nın Floransa kentinde her yıl düzenlenen geleneksel "Calcio Storico Fiorentino" turnuvasının final maçı oynandı.

Piazza Santa Croce’de oynanan maçta San Giovanni (yeşil) ile Santa Maria Novella (kırmızı) takımları karşı karşıya geldi.

İtalyanca'da Fiorentina futbolu ile tarihi futbol olarak anılan bu ilginç spor dalının kuralları 16. yüzyılda oluşturulsa da kökenleri daha eskiye dayanıyor.

Oyunda amaç, tıpkı futbol gibi topu karşı takımın kalesine göndermek. Topu kontrol etmek, takım arkadaşına pas atmak ve kaleye göndermek için el ve ayak kullanmak ise serbest.

İlk on yılda, bahis oynamayı teşvik etmek ve bahis oynanabilir hale getirmek açısından, kafa karışıklığı yaratma ve zaferi teşvik etme umuduyla boğaların ringe sokulduğu zamanlar olan bu spor, modern çağlarda değişime uğradı.

Calcio Storico Fiorentino'nun modern versiyonu, kafa atma, yumruk atma, dirsek atma ve boğma gibi taktiklere izin veren tarihi köklerinden çok fazla değişmedi. Ancak, genellikle ölümcül yaralanmalar nedeniyle, modern halinde kafaya ani yumruklar ve tekmeler yasaklandı.

Ayrıca birden fazla oyuncunun bir rakibe saldırması da yasak. Şiddet konusunda herhangi bir ihlal, oyundan atılmaya yol açıyor.