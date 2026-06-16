Fox One tarafından düzenlenen yarışmayı kazanan Austin Franklin ve Kevin Akoto, 2026 Dünya Kupası'ndaki 104 maçın tamamını Times Meydanı'ndaki cam bir küpün içinde izlemek üzere işe alındı. Bu sıra dışı görev karşılığında taraftarlara toplam 50 bin dolar ödeme yapılacak.

12 BİN DAKİKADAN FAZLA FUTBOL MESAİSİ

Binlerce adayın katıldığı video içerikli başvuru sürecini geride bırakan ikili, turnuva boyunca özel tasarım izleme küpünün içinde bulunacak. Taraftarlar, uzatmalar ve penaltılar hariç yaklaşık 12 bin 600 dakika boyunca canlı maç takibi gerçekleştirecek.

Görev sadece maç izlemekle sınırlı kalmayacak. TikTok'ta halihazırda kitleleri bulunan iki taraftar, müsabakalar sırasında sosyal medya için gerçek zamanlı içerik üretecek, yorum yapacak ve taraftar tepkilerini izleyicilere aktaracak.

ADAYLAR ARASINDAN SEÇİLDİLER

Organizatörler, iş ilanına gelen yoğun başvuru ve büyük ilgi nedeniyle başlangıçta tek bir kişi olarak planlanan kazanan kadrosunu ikiye çıkardıklarını duyurdu. Sözleşme imzalanan iki içerik üreticisi, sürecin kendileri için bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu ifade etti.

New York'un en yoğun meydanında kurulacak olan bu canlı simülasyon, turnuva boyunca dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin takibine açık bir dijital yayın merkezine dönüşecek.