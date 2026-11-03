Gaziantep'te gençler arasında sokakta futbol oynandığı esnada başlayan tartışma kanlı bitti. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Muhammed Hec Ali ve arkadaşları boş alanda kendi aralarında futbol oynadıkları sırada yanlarına 5-6 kişilik başka bir grup geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

BIÇAKLANARAK YERE YIĞILDI

Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında karşı gruptan bir kişi, yanındaki bıçakla Muhammed Hec Ali’yi yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan gencin durumunu gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz genç, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen Muhammed Hec Ali kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CİNAYET ANI CAMİ KAMERASINDA

Yaşanan korkunç anların çevredeki bir caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun sokak ortasında tekme tokat kavga ettiği, ardından bıçak darbesi alan gencin yere savrulup hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli şahıs ile kavgaya karışan diğer kişileri tespit edip yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.