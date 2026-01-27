Brezilya 3. Lig'inde oynanan Santa Cruz-Nautico Capibaribe karşılaşmasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Nautico forması giyen Brezilyalı futbolcu Dodo, maç sırasında attığı bir çalım yüzünden sarı kart gördü.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Karşılaşmanın henüz başında sol kanatta rakibinin üzerine giden Dodo, topun üstüne çıkarak çalım denemesinde bulundu. Mücadelenin hakemi yaptığı hareket nedeniyle Dodo'ya sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Dodo, gördüğü kart sonrası şaşkınlığını gizleyemezken rakip oyuncular ise hakemin kararını alkışlarla karşıladı.

Brezilya futbolunda, rakibi kışkırtmaya yönelik çalım denemeleri sportmenliğe aykırı davranış olarak değerlendiriliyor. Ancak verilen kart, tribünlerde ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Karşılaşmayı Nautico Capibaribe 4-0 kazandı.