Şubat 2025 ortasında bir futbol maçı sırasında ikili mücadelede başına darbe alan 22 yaşındaki Charlie Wyre, ertesi gün boynunun sağ tarafında bir şişlik fark etti.

Aile hekiminin verdiği ağrı kesicilere rağmen şişlik inmeyince ve ağrısı artınca iki kez yerel acil bakım merkezine başvuran Wyre, 10 Mart’ta şişliğin büyümesi üzerine Leicester Royal Infirmary Hastanesi acil servisine gitti.

İlk aşamada lenf bezi enfeksiyonu şüphesiyle antibiyotik verilen gence, 24 Mart’ta yapılan biyopsinin ardından Nisan 2025’te bir tür kan kanseri olan üçüncü evre Non-Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu.

Şu anda Manchester’da cankurtaran olarak çalışan Wyre, 17 Nisan 2025’te başladığı altı seanslık kemoterapi tedavisini 22 Eylül 2025’te tamamladı ve altı ay sonra kanserin remisyona girdiği açıklandı.

ALDIĞI DARBE HAYATINI KURTARDI

Yaşadığı süreci anlatan Wyre, kanser teşhisinin kendisinde yarattığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

“Garip görünüyordu; ikili mücadeleye girerken birinin dirseğinden başıma aldığım sıradan bir darbeydi." "Ertesi gün şişliği fark ettiğimde şaşırdım ama bunun darbeye bağlı bir yaralanma olduğunu düşündüm." "Sanırım o darbe, kanseri görünür kılarak aslında hayatımı kurtardı." "Aksi takdirde kanserin fark edilmesi daha uzun sürebilir ve teşhis daha kötü olabilirdi”

Teşhis konulmadan önceki dönemde aşırı yorgunlukla mücadele eden Wyre, üniversitenin staj yılı kapsamında spor öğretmeni olarak çalıştığı Ocak 2025’ten itibaren işten sonra iki saat uyuduğunu ve her gün akşam saat 9'dad yatağa girdiğini söyledi.

Normalde yılda iki kez öksürük veya soğuk algınlığı geçirdiğini belirten Wyre, Aralık 2024’ten Mart 2025’e kadar üç ay boyunca sürekli hastalıklardan kurtulamadığını dile getirdi.

BU YORGUNLUK NORMAL DEĞİL

Sell Us Your Story’ye konuşan Wyre, o dönemdeki durumunu şu sözlerle anlattı:

“Yorgun hissetmem benim için çok alışılmadık bir durumdu. Acaba çalışma hayatına alışma sürecimden mi kaynaklanıyor diye merak ediyordum. İşten eve gelir ve hareket edemezdim." "Teneffüs ve öğle aralarında bile sadece oturmaya ihtiyaç duyardım. Sadece bitkindim. Günü tamamlar, sonra yatağa giderdim." "Sürekli hastaydım, bir türlü iyileşemiyordum. Hatta şubat ayında birkaç gün izin aldım ki bunu hiç yapmam. Zaman geçtikçe en kötü senaryonun gerçek olabileceğinin daha fazla farkına vardım. Biyopsiden sonra kendimi daha endişeli hissettim.”

TEŞHiSİ DUYUNCA ŞOK OLDU

Boynundaki şişliğin devam etmesi üzerine 10 Mart’ta hastaneye başvurduğunda, boyun içindeki morarma veya damar çatlamalarını kontrol etmek amacıyla burnundan kamera ile bakılan Wyre’da bu işlemde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

On gün sonra şişliğin incelenmesi için biyopsi yapılmasına karar verildi. Biyopsi sonucunda kanserin diyaframın üstüne ve altına yayıldığı, vücudunun çeşitli bölgelerinde kanser hücresi kümeleri bulunduğu ve en büyük kümenin boynundaki şişliğe yol açtığı belirlendi.



Doktorlar Wyre’a, aldığı darbenin bu hücreleri etkileyerek şişliği daha belirgin hale getirdiğini söyledi.Teşhisi öğrendiği anı anlatan Wyre, şöyle konuştu:

“Bunun başıma geldiğine inanamadım. Şoktaydım ama korkmama izin vermeyerek kendimi koruduğumu düşünüyorum." "Bu teşhisi almak garip hissettirdi; en kötü şey oluyordu. Kimse kanser olduğunu duymak istemez ama bir cevaba, düzeltmek için plan yapabileceğim somut bir şeye sahip olmak iyi hissettirdi." "Sporcu zihniyetini kullandım. Bir şeye iyi yapamayacağınızı hissederek girerseniz, bu gerçek olabilir. Bu yüzden onu yenmeme yardımcı olması için sürece gülümseyerek girmeye karar verdim." Birçok açıdan neden bu kadar yorgun ve hasta hissettiğimi bilmek bir rahatlamaydı”

İYİLEŞTİĞİ GİBİ BAŞARIYA KOŞTU

Kemoterapi sürecinin kendisini hasta etmesine rağmen Wyre, 2026 yazında Loughborough Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümünden birincilik derecesiyle mezun oldu.

Wyre mezuniyetiyle ilgili, “Özellikle yaşadığım onca şeyden sonra diplomamı aldığım için çok gurur duydum” diye konuştu.

Nisan 2026’da Londra Maratonu’nu 4 saat 55 dakikada tamamlayan Wyre, tedavisi boyunca kendisine ve ailesine destek olan Teenage Cancer Trust adlı yardım kuruluşu için 18 bin sterlinin üzerinde bağış topladı.

Gelecek yıl aynı kuruluş için tekrar koşacağını ve maratonu dört saatin altında tamamlamayı hedeflediğini söyleyen Wyre, tedavi sürecindeki mücadelesini şu sözlerle özetledi: