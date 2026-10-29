İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter, Pier Luigi Penzo Stadyumu'nda konuk olduğu Venezia'yı 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe üç puanı, rakip oyuncuların iki dakika arayla kendi kalelerine attığı goller getirdi.

İki takımın da skor üretmekte zorlandığı karşılaşmada Inter, 80. dakikada Matias Moreno'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. 82. dakikada Redouane Halhal da topu kendi ağlarına gönderince fark ikiye çıktı. Mücadele bu skorla tamamlandı.

HAKAN İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Hakan, ikinci yarının başında Aleksandar Stankovic'in yerine oyuna dahil oldu.

Galibiyetle puanını 25'e yükselten Inter, Serie A'da liderliğini sürdürdü. Venezia ise 3 puanla son sırada kaldı.

Inter gelecek hafta Milan deplasmanında derbiye çıkacak. Venezia ise Como'ya konuk olacak.