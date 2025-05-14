Güney Afrika'da bir maç sırasında bir yan hakemin elinde silah sallaması sosyal medyada büyük tepki çekti.
Olay alt liglerden birinde yaşandı. Hakemin güvenlik amacıyla sahaya silah sokması büyük tartışma yarattı. Taraftarların çizgide beklemesi ve güvenlik sorunları yaratma ihtimaline karşılık yan hakemin bayrak dışında elinde silah bulundurduğu görüldü.
Mücadelenin gergin geçtiği anlarda saha kenarına yaklaşan taraftarlara silah doğrultudan yan hakem, taraftarların da tepkisinin odağı oldu.
GEÇMİŞTE DE YAŞANDI
Güney Afrika alt liglerinde güvenlik sorunlarının yaygın olduğu biliniyor. Geçmişte hakemlere yönelik şiddet olayları yaşanırken hakemler, prosedüre uygun olmasa da ateşli silahlarla önlem alıyor.
2004'te Güney Afrika'da oynanan bir karşılaşmada hakem, tartışma sonrası linç edilme tehlikesi ile karşılaşınca havaya ateş açmıştı. Ayrıca, Brezilya ve Honduras gibi ülkelerde de hakemlerin güvenlik için silah taşıdığı örnekler var.