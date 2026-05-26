Karayip Denizi'nde bulunan adanın yerleşim tarihi 19. yüzyıla dayanıyor. Bölgeyi fırtınalardan korunmak için geçici sığınak olarak kullanan yerel balıkçılar, sivrisinek bulunmaması ve korunaklı yapısı nedeniyle adaya kalıcı konutlar inşa etti. Yaşam alanını genişletmek isteyen ada halkı, onlarca yıl boyunca kıyı şeridini deniz kabukları, ağaç gövdeleri, mercanlar ve evsel atıklarla doldurarak adanın yüz ölçümünü genişletti.

ALTYAPISIZ VE SOKAKSIZ BİR BİNA LABİRENTİ

Günümüzde Santa Cruz del Islote, mahremiyet alanının bulunmadığı bitişik bir bina labirentine dönüşmüş durumda. Adada 100’den az ev bulunurken, bu evleri sadece dört dar sokak birbirinden ayırıyor. Metrekare yetersizliği nedeniyle her odada ortalama 10 kişi konaklıyor. Yapılaşmanın yoğunluğu sebebiyle adanın bir ucundan diğerine geçmek için doğrudan komşu evlerin oturma odaları veya mutfaklarının kullanılması gerekiyor.

POLİS YOK, KAPILAR KİLİTLENMİYOR

Aşırı nüfus yoğunluğuna rağmen adada herhangi bir suç oranına rastlanmıyor. Yerel halkın evlerinin kapılarını kilitlemediği adada, kolluk kuvvetlerine veya polise ihtiyaç duyulmuyor. Adadaki en büyük idari ve lojistik zorlukların başında ise mezarlık alanının bulunmaması geliyor. Hayatını kaybeden ada sakinlerinin cenazeleri, defnedilmek üzere teknelerle komşu adalara veya anakaraya taşınıyor.

ELEKTRİK GÜNDE SADECE BİRKAÇ SAAT VERİLİYOR

Ada genelinde merkezi şebeke suyu ve kanalizasyon sistemi bulunmuyor. Elektrik ihtiyacı güneş panellerinden sağlanıyor ve enerji adaya günde sadece birkaç saatliğine verilebiliyor. Nüfusunun yüzde 60’ından fazlasını çocukların oluşturduğu adada bir ilkokul eğitim veriyor. Ancak eğitim süreci 10. sınıfla sınırlı olduğu için gençler ileri eğitim almak adına anakaraya taşınmak zorunda kalıyor.

2050 YILINDA SULAR ALTINDA KALMA RİSKİ VAR

Temel geçim kaynağı balıkçılık olan ada halkı, son dönemde yaşanan turizm hareketliliğiyle birlikte gelir modellerini çeşitlendirdi. Boş alanın kalmadığı bu sıra dışı yaşamı yakından görmek isteyen turistler ada ekonomisine katkı sağlıyor. Ancak iklim değişikliği raporlarına göre, yükselen deniz seviyeleri sebebiyle Santa Cruz del Islote adasının 2050 yılına kadar tamamen sular altında kalma riski bulunuyor.