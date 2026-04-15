Mısır Premier Ligi'nde oynanan National Bank of Egypt (NBE) - Al Mokawloon (Arab Contractors) maçında, ilginç bir an yaşandı.

Maçın 79. dakikasında skor 1-1'ken National Bank'in ağlara yolladığı top, uzun süreli VAR kontrolünün ardından geçerli sayıldı. National Bank forveti Ahmed Oufa, VAR incelemesiyle verilen golün ardından heyecanına yenik düşerek, soluğu hakemin yanında aldı.

VAR incelemesi sonrası verilen gol kararının ardından Ahmed Oufa, hakem üzerine geldi ve iki eliyle kafasını tuttu. Tecrübeli golcü, bu hareketin ardından hakemi alnından öptü. Mücadelenin hakemi, Oufa'nın bu hareketi sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi ve oyuncuya tepki gösterdi.

Hakem, oyuncuya sert bir bakış attı ve ellerini yana açtı. Oufa ise omuz silkerek tepki verdi. Maçın hakeminin kartına başvurmaması ise rakip oyuncuların tepkisini çekti Olay, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.