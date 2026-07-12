2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Arjantin'in 10'da Mac Allister ile bulduğu gole İsviçre 67'de Dan Ndoye ile cevap verdi. Rüzgarı arkasına alan ve ikinci gol için bastıran İsviçre'de ise hiç beklenmedik olaylar üst üste yaşandı...

YENİ KURAL HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLATTI

Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında İsviçreli Breel Embolo, Paredes ile girdiği ikili mücadelenin ardından 'sert faul yapıldığını' göstermek amacıyla yüksek jestlerde bulundu. Hakem de müdahalenin aktörü Arjantinli Paredes'e sarı kart çıkardı. Ancak VAR'dan gelen uyarı, tüm ibreyi tersine döndürdü...

FIFA'nın VAR odası, Portekizli hakem Joao Pinheiro'yu 'hakemi aldatmaya yönelik hareket' gerekçesiyle pozisyonu izlemeye davet etti. Kısa bir süre monitör karşısında pozisyonu inceleyen Pinheiro, sahaya geri dönüp Paredes'e çıkardığı sarı kartı iptal etti ve İsviçreli Breel Embolo'ya kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi. Daha önce gördüğü sarı kart nedeniyle ikinci sarıdan kızaran Embolo, gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı.