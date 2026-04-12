İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Tottenham, deplasmanda Sunderland'e 1-0 mağlup olarak haftayı küme düşme hattında kapattı. Karşılaşmadaki tek golü 61. dakikada Nordi Mukiele kaydetti.

802 milyon euroluk kadro değerine sahip dev ekibin galibiyet hasreti bu karşılaşmayla birlikte 14 maça çıktı. Tottenham, haftayı 30 puanla 18. sırada düşme hattında tamamladı. Puanını 46'ya yükselten Sunderland ise 10. sıranın sahibi oldu.

EN DEĞERLİ 6. KULÜP

Transfermarkt verilerine göre Tottenham, 802.5 milyon euroluk değeriyle Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Liverpool'un ardından Premier Lig'in en değerli 6. kulübü konumunda bulunuyor.

DE ZERBİ DE ÇARE OLAMADI

Sezona teknik direktör Thomas Frank ile başlayan Tottenham, ligin ortasında Igor Tudor ile anlaştı. Hırvat hocada da umduğunu bulamayan İngiliz devi, son olarak Roberto de Zerbi'yi takımın başına getirdi.

Ancak İtalyan hoca da Tottenham'ın yarasına çare olamadı... Tecrübeli çalıştırıcı, Tottenham'ın yönetiminde çıktığı ilk maçta Sunderland'e 1-0 mağlup oldu.

Son olarak 28 Aralık'ta Crystal Palace'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Tottenham, 14 maçtır Premier Lig'de galibiyet yüzü görmüyor.