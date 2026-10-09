Süper Lig'de yoğun maç temposunu sürdüren futbolcular, boş zamanlarını zaman zaman arkadaşlarıyla bir araya gelerek değerlendiriyor. Beşiktaşlı Fabio Miretti ile Fatih Karagümrük'ün kalecisi Marco Silvestri de önceki akşam buluştu. İki yakın arkadaşın evdeki eğlencesi, futbol sahalarındaki rekabetten oldukça farklı görüntülere sahne oldu. BU KEZ KALEDE SİLVESTRİ VARDI Evde çocuklar gibi eğlenen ikili, futbol topu yerine oyuncak tabancalarla kozlarını paylaştı. Oyuncak tabancayı eline alan Miretti, kaleye Silvestri'yi geçirdi. Ünlü kaleci, okların televizyona gelmesini engellemeye çalışırken kalecilik hünerlerini bu kez ev ortamında sergiledi. SIRA MİRETTİ'YE GELDİ Eğlenceli oyunun devamında bu kez Silvestri, Beşiktaşlı futbolcuyu hedef aldı. Kahkahalar eşliğinde tamamlanan oyundan renkli anlar ortaya çıktı. İkilinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, hem Beşiktaş hem de Fatih Karagümrük taraftarlarının ilgisini çekti.

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