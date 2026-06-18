Sakarya'nın Hendek ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen geleneksel Kaymakamlık Futbol Turnuvası, yeşil sahalarda istenmeyen şiddet olaylarına sahne oldu. Hendek Suni Çim Saha'da dün akşam oynanan karşılaşmada tansiyon bir anda yükseldi.
57. DAKİKADA ORTALIK KARIŞTI
Turnuva kapsamında karşı karşıya gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı ile esnaflardan oluşan Alaybey Lokantası takımının mücadelesinde gerginlik tırmandı. Karşılaşmanın 57'nci dakikasında her iki takımın oyuncuları arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel şiddete dönüşerek tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu güçlükle yatıştırılan kavga esnasında arbede arasında kalan 1 kişi yaralandı.