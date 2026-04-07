19 Mart'ta rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istediği için arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitmiş, grup araç içerisinde beklediği sırada ,olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun silahlı saldırısına uğramıştı.



Aracın içine doğru açılan ateş sonucunda Kubilay Kundakçı hayatını kaybederken, yürütülen soruşturma ile aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da yer aldığı çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.





BABADAN SAVCILIĞA 'DALTONLAR' ŞİKAYETİ



Gazeteci Timur Soykan'ın Onlar TV'de aktardığı haberine göre, Türkiye'nin gündemine oturan cinayetin ardından gözaltına alınan ve Emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılan iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu, savcılığa giderek Daltonlar çetesi tarafından tehdit edildiğini belirtti.



Cinayeti işleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası olan Bilal Kadayıfçıoğlu, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Daltonlar çetesi tarafından kendisine ulaşıldığını ve "Öldürülen çocuk bizim mahallemizin çocuğuydu. Sen onu nasıl öldürtürsün" ifadeleriyle tehdit edildiğini söyledi.



Bilka Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu



16 YAŞINDAKİ TETİKÇİ SALDIRI HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI



Kadayıfçıoğlu'nun şikayeti sonrası Emniyet, olası bir saldırı için ilave önlemler aldı. Bilka Holding bünyesinde akaryakıt, enerji ve denizcilik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten Kadayıfçıoğlu'na ait şirketlerin önünde denetimler yapılırken, geçtiğimiz günlerde saat 22.00 sıralarında bir kişinin Garanti Denizcilik önündeki şüpheli hareketleri güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı.



Gözaltına alınan 16 yaşındaki H.İ., yanında getirdiği çantada uzun namlulu silah olduğunu itiraf ederken, ifade işlemleri sırasında maddi sıkıntılar yaşadığı için Daltonlar çetesi ile internet üzerinden iletişime geçtiğini ve para karşılığında şirkete yönelik silahlı saldırı gerçekleştireceğini beyan etti.



