İstanbul Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, Kalaycıoğlu’nun ailesine dair ortaya çıkan yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü.

''ANNESİ PARA ALDI'' İDDİASI

Gece Muhabiri (Samet Aday'ın) haberine göre; Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan 1 milyon lira aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre; bu para alışverişini emniyetteki ifadesi sırasında öğrenen Aleyna Kalaycıoğlu’nun büyük bir şok yaşadığı belirtildi.

EMNİYETTE KRİZ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ortaya atılan iddialara göre, Aleyna Kalaycıoğlu, annesiyle ilgili bu bilgiyi öğrendikten sonra ağlama krizine girdi ve sinir nöbeti geçirdi.

Ancak söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi makamlardan doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

TELEFONLAR İNCELEMEDE

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı tüm şüphelilerin telefon kayıtlarını ve dijital verilerini incelemeye aldı. Yapılan analizlerle saldırının planlanma süreci ve olası bağlantılar detaylı şekilde araştırılıyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturma genişleyerek devam ederken, gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor. Emniyet birimleri, olayın hem öncesini hem de sonrasını tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan; Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Olaya ilişkin türkücü İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.