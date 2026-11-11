Beşiktaş'tan Gençlerbirliği'ne transfer olan futbolcu Salih Uçan, özel hayatıyla gündeme geldi. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Alara Eriç ile Bebek'te objektiflere yansıyan 32 yaşındaki futbolcunun, sevgilisinden 9 yaş büyük olduğu öğrenildi.
BEBEK'TE KAHVE MOLASI
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Salih Uçan ve Alara Eriç, Bebek sahilinde yürüyüş yaptıktan sonra yakındaki bir mekana geçerek kahve eşliğinde sohbet etti. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uçan, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'a yeni görevinde başarı diledi.
SERGEN YALÇIN'IN TERCİHLERİNE YORUM YAPMADI
Sergen Yalçın'ın kadro tercihleri hakkındaki sorulara ise Salih Uçan, "Takımdaki kardeşlerim, arkadaşlarım inşallah başarılı sonuçlar alırlar. Tercihleri hakkında yorum yapamam" yanıtını verdi.
Kısa süren sohbetin ardından çift, kendilerini bekleyen araçlarına binerek semtten ayrıldı.
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GÜZELLİK YARIŞMASINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ
Alara Eriç, oyunculuk ve müzik çalışmalarıyla da tanınıyor. 'Kızıl Elma: Bir Fetih Öyküsü', 'Alaca' ve 'Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi' dizilerinde rol alan Eriç, aynı zamanda söz yazıp şarkı söylüyor.
Miss Universe Türkiye 2026 güzeli olan Eriç, güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. 23 yaşındaki Eriç ile 32 yaşındaki Salih Uçan arasında 9 yaş bulunuyor.
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