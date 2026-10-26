POZLARINA ÖZEL ŞARKI
Oyuncu Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz, özel hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Bir süredir birlikte olan çiftin ayrıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Toköz’ün sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise bu söylentilerin ardından geldi.
SİYAH KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI
Dorukhan Toköz, sevgilisi Helin Kandemir ile çekilen yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraflara siyah kalp emojisi ekleyen futbolcu, sevgilisiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.
KENAN DOĞULU'NUN ŞARKISINI SEÇTİ
Toköz’ün paylaşımında Kenan Doğulu’nun Kandırdım şarkısını tercih etmesi de dikkat çekti. Çiftin yeni fotoğrafları, kısa süre önce gündeme gelen ayrılık iddialarının ardından birlikte olduklarını gösteren yeni bir paylaşım oldu.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.