Dünya Kupası'ndan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kadar en üst düzey organizasyonlarda Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Kevin De Bruyne gibi dünya yıldızlarının saha kenarından aldıkları sporcu içeceklerini yutmayıp, ağızlarında birkaç saniye çalkaladıktan sonra çimlere tükürdükleri anlar futbolseverlerin dikkatinden kaçmıyor.

Ekran başındaki milyonlarca izleyicinin anlam vermekte zorlandığı bu alışkanlığın arkasında, spor hekimliğinde "Carb Rinsing" (Karbonhidratla Ağız Çalkalama) olarak tanımlanan gelişmiş bir performans stratejisi yatıyor.

MİDEYİ DOLDURMADAN ENERJİ ALMA YOLU

Yüksek tempolu ve 90 dakikaya yayılan yoğun fiziksel mücadeleler esnasında mideye doğrudan şekerli ve yoğun karbonhidratlı sıvılar göndermek, sporcu sağlığı ve performansı açısından riskler barındırıyor.

Sıvı yutulduğunda vücut, sindirim sürecini başlatmak adına kaslardaki kan akışının bir kısmını mide ve bağırsaklara yönlendiriyor; bu da kas performansının düşmesine yol açıyor.Maçın ortasında midenin sıvı ve şekerle dolması kramplara, mide bulantısına ve rahatsız edici bir ağırlık hissine neden olabiliyor.

'YAKIT GELİYOR' İLLÜZYONU

Sporcuların geliştirdiği bu yöntemin temelinde insan beyninin reseptör mekanizmasını manipüle etmek yer alıyor. Sistem adım adım şu şekilde işliyor:

Ağız boşluğunda glikoz ve karbonhidratı saniyeler içinde tanıyan son derece hassas sinir uçları ve tat reseptörleri bulunuyor.

Karbonhidratlı içecek ağız içinde çalkalandığında bu reseptörler merkezi sinir sistemine "Yakıt yolda, enerji depolarına takviye geliyor" mesajını iletiyor.

Beyin bu sinyali aldığında, tükenme alarmını geri çekerek vücuttaki motor nöronları yeniden harekete geçiriyor ve yorgunluk hissini anında baskılıyor.

SIFIR YÜK MAKSİMUM ODAKLANMA

Tek bir damla dahi yutulmadan gerçekleştirilen bu pratik yöntem sayesinde futbolcular, sindirim sistemlerine ek bir yük bindirmeden ve midelerini ağırlaştırmadan beyni doğrudan yanıltmayı başarıyor. Sonuç olarak oyuncular, karşılaşmanın en kritik dakikalarında reflekslerini tazeleyip anlık enerji ve konsantrasyon artışı elde ediyor.