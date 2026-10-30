Fenerbahçe’de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin takıma olumlu yansıması bekleniyor. Özellikle yabancı futbolcuların değişimden büyük mutluluk duyduğu belirtildi. Sarı-lacivertli takımdaki yabancı isimler zaten uzun süredir Kartal ile konuşmuyordu. Takımın içinde soğuk rüzgârlar esiyordu. Kaptan Milan Skriniar da her yenilginin ardından ekrana çıkıp, üstü kapalı bir şekilde Kartal’ı eleştiriyordu.

GÖLGESİ KALMADI

İsmail Kartal’a veda mesajı yayınlayan yerli futbolcu sayısı da sınırlı sayıda oldu. Teknik kadrodaki bu değişimin verilen taktiği yeterli ve doğru bulmayan futbolcuların performansını artırması bekleniyor. Göztepe ve Liverpool maçlarında İsmail Kartal’ın gölgesi üzerinden kalkmış bir takımın sahaya çıkacağı vurgulandı. Fenerbahçeli futbolcular, böylece gerçek kimliklerini sahaya yansıtmak için fırsat yakaladı.