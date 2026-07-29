SÜPER LİG'İN YENGELERİ TEKNEDE BULUŞTU
Yeni sezon hazırlıkları nedeniyle futbolcular kampta yoğun mesai harcarken, eşleri ise İstanbul Boğazı'nda düzenlenen özel bir organizasyonda buluştu. Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, Kerem Demirbay'ın eşi Melina Demirbay, Davie Selke'nin eşi Evelyn Selke ve Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan, teknede geçirdikleri keyifli günü takipçileriyle paylaştı.
GÜN BOYU DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR
Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran grup, samimi anlarıyla dikkat çekti.
MELİNA DEMİRBAY PAYLAŞTI
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay'ın eşi Melina Demirbay, Başakşehirli Davie Selke'nin eşi Evelyn Selke ve Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan, Boğaz turunda birlikte vakit geçirdi.
SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
Tekne gezisinin en dikkat çeken anı ise Melina Demirbay için hazırlanan doğum günü sürprizi oldu. Fanny Neguesha, yıldız figürlü pastayla arkadaşının doğum gününü kutlarken, Melina Demirbay sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.
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PASTASI DİKKAT ÇEKTİ
Melina Demirbay'ın pastası sosyal medyada da ilgi gördü.
Kutlama sırasında eğlenceli anlar da yaşandı. Fanny Neguesha'nın müzik eşliğinde dans ederek arkadaşlarına koreografi öğretmesi tekneye renk katarken, grup gün boyunca sohbet edip yeni tatil planları yaptı. Boğaz'da geçen keyifli anlar sosyal medyada da takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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