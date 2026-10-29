A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, bazı milli futbolcuların kendisiyle görüşmek istemediği yönündeki iddialara yanıt verdi. Yalçın, geri dönüş yapmayan ya da konuşmadıkları hiçbir futbolcu olmadığını söyledi.

Gazeteci Tuğba Hacıbayramoğlu'nun aktardığına göre Yalçın, tüm futbolcularla FaceTime üzerinden bire bir görüntülü görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Geçmişte televizyon ekranlarında kullandığı ifadelerin de futbolcular açısından sorun oluşturmadığını dile getirdi.

"BUGÜN EKRANDA DEĞİL, SAHADAYIZ"

Yalçın, geçmiş açıklamaları ve gündeme gelen iddialar hakkında şunları söyledi:

"Bu hikayeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor; çünkü bu açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız. Futbolcular da bunu çok iyi biliyor. Milli Takım'ın böylesine önemli maçları öncesinde moralini bozmaya çalışmanın kimseye faydası olmaz"

TFF DE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu da daha önce yayımladığı açıklamada, Yalçın'ın bazı milli futbolcularla iletişime geçmekte zorluk yaşadığına ilişkin dijital yayın mecralarında dile getirilen iddiaları reddetmişti.

TFF açıklamasında, "Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir" ifadelerini kullanmıştı.