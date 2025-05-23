TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur mücadelesinde Elazığspor, Van Atatürk Stadyumu’nda Vanspor FK ile karşı karşıya geldi. Vanspor, rakibini 4-1 yenerek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Ancak yaşanan olaylar futbolun önüne geçti. Elazığspor kafilesi ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na yönelik fiziki saldırı girişimleri büyük tepki topladı.

Vanspor taraftarları maç sonu Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile Elazığspor yönetimine taş ve pet şişelerle saldırdı.

PROVOKATÖRLER ELAZIĞSPOR’A SALDIRDI

Maçın bitmesiyle birlikte yine bazı provokatörler tarafından Elazığspor kafilesine saldırıda bulunuldu. Elazığspor yöneticileri tarafından sakin olunmasına yönelik uyarılar yapılırken güvenlik güçleri olaylara son vermek için büyük mücadele verdiği görüldü.

“VALİMİZ, BELEDİYE BAŞKANIMIZ HERKES TAŞ YEDİ”

Elazığspor Asbaşkanı Mustafa Şerifoğulları, Vanspor FK karşılaşmasının ardından sert açıklamalarda bulundu. Sahada kötü bir futbolla yenildiklerini kabul eden Şerifoğulları, yaşanan olaylara ise tepki gösterdi:

“Kötü bir futbolla yenildik. Vanspor bugün kazandı ama inşallah diğer maçımız Elazığ’da olacak. Futbolcularımız ilk sahaya çıktığında kavga çıkmıştı. Isınma sırasında futbolcularımız binlerce madde yemiştir. Maçta futbolcumuz Fuat Bavuk’un kafası yarılmıştır. Buraya gönderilen Süper Lig hakemi bir kere anons yaptırmadı. Hakem, bir kere olsun futbolcularımızın güvenliğini almadı. Bizi burada yalnızca emniyet müdürlüğü korudu. Biz Elazığ’da oynayacağımız maçta gerekirse bilet fiyatlarını iptal ederiz. Tribünleri tıklım tıklım doldururuz ve bu maçı da alırız.''

'ELAZIĞ HALKI UNUTMAYACAKTIR'

''Allah'ın izniyle takımımız finale çıkacaktır. Bugün bize yapılanları Elazığ halkı asla unutmayacaktır. ‘İntikam’ sesleri hep vardı tribünde. Biz Elazığ’da bunların yüzde birini yapmadık. Valimiz, belediye başkanımız, herkes taş yedi. Algı manipülasyonu bizim işimiz değildir; Elazığlıya yakışmaz. Elazığ'da üç gencin şehir dışında attığı taşı tüm bir şehre mal etmeye çalıştılar. Biz bunu yemeyiz. Vanspor yönetiminden yana sıkıntı yok ama futbolcumuza yapılanı unutmayız. Bunu gerginleştirenler düşünsün. Elazığ – Van kardeştir, bunu hep söyledik ama bugün olanları unutmayız. İlgililere de söylüyoruz, Burada futbol oynanmaz kardeşim. Sizin gönderdiğiniz hakemler futbolcularımızı koruyamadı. Ama olmadı. Biz finale Allah’ın izniyle çıkacağız. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için özür diliyoruz. 1 Haziran’da finalde olacağız.”