İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Tenerife forveti Jesus de Miguel'in ölümüne neden olan müdahalesi nedeniyle Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verdi. Kurul, bu yaptırımın verilebilecek en üst ceza olduğunu belirtti.

Tenerife ile Andorra arasında yarıda kalan karşılaşmanın kalan bölümünün de oynanmayacağı açıklandı. Kurulun açıklamasında, "Bu trajik olayın meydana geldiği dakikadan itibaren maçın kalan bölümü oynanmayacak." denildi.

FUTBOLA DÖNÜŞ KARARINI KENDİSİ VERECEK

Owono, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada hayatının en zor günlerini geçirdiğini belirtmişti. Andorra Teknik Direktörü Carles Manso da kalecinin yeniden futbol oynayıp oynamayacağına kendisinin karar vereceğini söylemişti.

Manso, "Ona geri dönmek isteyip istemediğine, ne zaman döneceğine veya dönmek istemediğine dair herhangi bir kararı tamamen özgürce verebilmesi için alan tanıyacağız. Böyle bir kararı almaya gerçekten hazır olduğunu hissettiğinde ve uygun olduğunu düşündüğünde bunu yapacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

MÜDAHALENİN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında Jesus de Miguel, Owono'nun sert müdahalesi sonucu göğsüne aldığı darbenin ardından yerde kalmıştı.

Hastaneye kaldırılan İspanyol futbolcu, daha sonra hayatını kaybetmişti.