Süper Lig'in Marmara temsilcilerinden Kocaelispor, hazırlıklarını Düzce'de yaptığı kampla sürdürüyor. Takımın durumunu değerlendiren teknik direktör Selçuk İnan'ın hedefinde ise kampa izinsiz şekilde katılmayan Malili futbolcu Habib Keita vardı...

"PROFESYONEL OLMASI GEREKİYOR"

Kocaeli Barış Gazetesi'nde yer alan habere göre kampta açıklamalarda bulunan İnan, 'firari' futbolcusu Keita hakkında şunları söyledi:

"Kocaelispor çok büyük bir camia ve hepimiz emek veriyoruz. Dışarıda hem saha içerisinde hem saha dışarısında Kocaelispor'u doğru temsil etme zorunluluğumuz var. Herkes bunun bilincinde olmalı. Oyuncuların artık fazlasıyla profesyonel olması gerekiyor.

Habib'in durumunda bütün gelişmeler bilgimiz dışında yaşandı. Kampa gelmedi. Gelmeme nedenini başkan veya yöneticiler ile konuşması durumunda daha sağlıklı bilgiler alınabilir. Sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Yaptığının doğru olmadığını hepimiz biliyoruz ve hemfikiriz.

Böyle büyük camialarda sözleşmeli futbolcular ne olursa olsun saygısını ve profesyonelliğini göstermeli. Maalesef böyle bir sıkıntı yaşadık ve süreç devam ediyor. Bununla ilgili bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacak."