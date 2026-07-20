İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Bahis Şikesi" operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 10’u adli kontrol, 5’i ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 kişinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Tutuklamaya sevk edilenler ise şöyle, Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ünsal Yamaner, Savaş Tatil, Özgür Durşen

Ev hapsi adli kontrole sevk edilenler şöyle: Halil İbrahim Yavaş, Hüseyin Gözütok, Avni Akdemir, Maruf Güneş

Yurt dışı adli kontrole sevk edilenler ise şöyle, Ahmet Akçelik, Ali Gürsoy, Sezgin Özkan, Kemal Aydın, Ömer Çetin, Barış Orhun Bilge