UEFA Avrupa Ligi 'nin lig aşamasının 5. haftasında Marsilya ile Levski Sofya karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı'nda oynanan mücadeleyi Marsilya 1-0 kazandı. Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alan Marsilya, puanını 6'ya yükseltti. Levski Sofya ise 7 puanda kaldı.

3’Ü AĞIR 11 YARALI

Karşılaşmaya yaşanan olaylar damga vurdu… UEFA, karşılaşmayı önceden yüksek riskli maç olarak sınıflandırmıştı. Bu grup Marsilya taraftarı maça gelen 500 deplasman taraftarının bulunduğu tribüne sızdı. Olaylar burada daha da büyüdü. Havai fişekler atıldı ve kavgalar çıktı. Canlı yayına yansıyan görüntülerde taraftarların kemerlerle saldırdığı ve bir kadının ağır şekilde darbedildiği görüldü.

Olaylarda 11 kişi yaralandı. Bunlardan üçünün kafasından ciddi şekilde yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu belirtildi.

'BOĞAZIMA BIÇAK DAYADILAR'

Eski Bulgar futbolcu Nikolay Bohzov yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Orada boğazıma dört bıçak dayadılar. Onlara dava açacağım. Her şeyi kaydettim."