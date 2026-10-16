İstanbul’da ekim ayı ortalamasının 4 katının üstüne ulaşan yağışın ardından cumartesi günü için de kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. TFF, bazı Gelişim Ligi ve amatör müsabakalarını erteledi. Süper Lig’de ise gözler Fenerbahçe-Alanyaspor maçında.

Üç günlük yağışın ardından zeminin suya doyması, drenaj sistemlerinin zorlanması ve yeni yağışla su birikintilerinin oluşması ihtimali, maçların güvenli biçimde oynanıp oynanamayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

ZEMİN BOZULURSA SAKATLIK RİSKİ ARTAR

Sahada biriken su topun hızını ve yönünü değiştirebilir. Yumuşayan çim ve gevşeyen kök tabakası ise futbolcuların zemine tutunmasını zorlaştırarak kayma, ayak bileği burkulması ve kas-eklem yaralanması riskini artırabilir.

Yoğun yağış çim örtüsünü parçalayabilir, kök bölgesine zarar verebilir. Drenajın yeterli olduğu sahalar kısa sürede toparlanabilirken ağır hasar gören zeminlerin onarımı günler, hatta haftalar sürebilir.

MAÇLAR NASIL ERTELENİYOR?

TFF Futbol Müsabaka Talimatı’na göre federasyon, elverişsiz hava koşullarında maçın başlama saatinden iki saat öncesine kadar erteleme kararı alabiliyor. Bu sürenin ardından değerlendirme hakemin yetkisine giriyor. Maç sırasında koşullar oyunun güvenli biçimde sürdürülmesini engellerse hakem karşılaşmayı durdurabiliyor.

Saha koşullarına ilişkin sportif değerlendirme TFF ve hakem tarafından yapılırken sel, ulaşım ve seyirci güvenliği gibi konularda valilik ve ilgili kurumların tedbirleri de maçın oynanmasını etkileyebiliyor.

GELİŞİM LİGLERİ VE AMATÖRLER ERTELENDİ

17 Ekim Cumartesi günü oynanması planlanan U16-U17 Gelişim Ligi’nin belirli gruplardaki müsabakaları ile 18 Ekim Pazar günü yapılacak U14-U15 Gelişim Ligi’nin belirli grup maçları ileri bir tarihe alındı. İstanbul’daki amatör müsabakalar da ertelendi.

ANADOLU YAKASI İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Valilik, 17 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda yağışların etkisini artıracağını bildirdi. Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde yağış miktarının metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI İÇİN KRİTİK SORU

Fenerbahçe ile Alanyaspor’un 17 Ekim Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşmasında gözler hem yağışın maç saatindeki şiddetine hem de stadın zeminine çevrildi. Yoğun yağış uyarısı tek başına erteleme anlamına gelmiyor; belirleyici olan sahanın gerçek durumu ve oyuncuların güvenliği.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ETKİLENİR Mİ?

Asıl risk yalnızca bu maç değil. Çimlerin ağır hasar görmesi ve onarımın uzaması, Fenerbahçe’nin ilerleyen haftalardaki karşılaşmalarını da etkileyebilir. Stat zemininin uluslararası müsabakalara hazır hale getirilememesi halinde Şampiyonlar Ligi maçları açısından da sorun doğabilir. Ancak böyle bir ihtimalin somutlaşması, saha incelemesi ve hasar tespitine bağlı.

İstanbul’da yağışın etkisi sürerken kararların yalnızca maç takvimine göre değil, zemin ve seyirci güvenliği birlikte değerlendirilerek verilmesi gerekiyor.